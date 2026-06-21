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21 июня 2026, 18:54

В Харькове мужчина оказался за решеткой за издевательство над сожительницей

21 июня 2026, 18:54
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Фото: полиция Харьковской области
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В Салтовском районе Харькова правоохранители сообщили о подозрении 65-летнему мужчине, который систематически совершал домашнее насилие в отношении своей сожительницы

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По данным полиции, с заявлениями о противоправных действиях мужчины неоднократно обращалась 48-летняя женщина. Следствие установило, что подозреваемый регулярно применял к ней психологическое и физическое насилие: оскорблял нецензурной бранью, кричал, запугивал, а также наносил телесные повреждения.

Правоохранители неоднократно документировали факты домашнего насилия и составляли в отношении мужчины административные протоколы по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. По решению суда его неоднократно привлекали к административной ответственности.

Во время последнего конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина снова избил сожительницу. В результате нападения женщина получила легкие телесные повреждения.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины (домашнее насилие).

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Напомним, что директора ресторана "Turkuaz", избившего пенсионерку в центре Одессы , лишили права на постоянное проживание в Украине. Соответствующее решение приняла Государственная миграционная служба.

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