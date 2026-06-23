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23 червня 2026, 08:19

На Хмельниччині чоловік з автоматом погрожував поліцейським: його затримали

23 червня 2026, 08:19
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Фото: Національна поліція
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На Хмельниччині правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, який під час виклику про домашнє насильство погрожував автоматичною зброєю

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 22 червня близько 15:30 у селі Ставище Кам'янець-Подільського району. До поліції надійшло повідомлення про домашнє насильство в одному з приватних домоволодінь.

Під час реагування на виклик працівники патрульної поліції прибули за вказаною адресою. На місці події до правоохоронців вийшов чоловік у бронежилеті та зі зброєю. Він спрямував автомат у бік поліцейських і почав погрожувати.

Щоб не допустити ескалації ситуації, поліцейські відійшли на безпечну відстань. Для затримання озброєного чоловіка було введено спеціальну поліцейську операцію "Грім".

На місце прибули спецпризначенці, перемовники та фахівці Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області на чолі з керівництвом.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців чоловіка оперативно затримали. Під час спецоперації ніхто не постраждав. Також поліцейські працюють зі співмешканкою затриманого – наразі їй нічого не загрожує.

Нагадаємо, у Салтівському районі Харкова правоохоронці повідомили про підозру 65-річному чоловікові, який систематично вчиняв домашнє насильство щодо своєї співмешканки. Наразі триває досудове розслідування.

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