29 мая 2026, 13:30

В Хмельницкой области мужчина поджег банк, чтобы бороться с "агентами РФ"

Фото из открытых источников
Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области рассмотрел дело в отношении мужчины, поджегшего отделение А-Банка. Это произошло после того, как он общался с незнакомцами в Telegram

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

23-летний житель Хмельницкой области познакомился в Telegram с женщиной. Впоследствии ему позвонило другое лицо и заявило, что та женщина, с которой он накануне познакомился, на самом деле работает на спецслужбы РФ. Незнакомка также сказала, что эти спецслужбы РФ якобы находятся в отделении А-Банк и предложила ему поджечь здание за 800 гривен.

Муж согласился. Он облил бензином входную дверь помещения банка и поджег их, а также записал пожар на видео. В результате пожара был поврежден ступенчатый марш, входная дверь, навес и встроенные камеры видеонаблюдения. Убытки банка оценили почти в 313 600 гривен.

Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы, но освободил мужчину от отбывания основного наказания с испытанием и установил ему испытательный срок продолжительностью в один год и шесть месяцев.

Напомним, в Запорожье разоблачили мужчину, который сотрудничал с российскими спецслужбами и получал вознаграждение за ущерб украинской инфраструктуре. Он осуществлял поджоги автомобилей, передавал данные о дислокации подразделений ВСУ и зарабатывал на этом по 500-700 долларов за задание.

