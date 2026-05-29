29 травня 2026, 13:30

На Хмельниччині чоловік підпалив банк, щоб боротись з "агентами РФ"

Фото з відкритих джерел
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області розглянув справу щодо чоловіка, який підпалив відділення А-Банку. Це сталось після того, як він спілкувався з незнайомцями в Telegram

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

23-річний житель Хмельниччини познайомився в Telegram із жінкою. Згодом йому подзвонила інша особа та заявила, що та жінка, з якою він напередодні познайомився, насправді працює на спецслужби РФ. Незнайомка також сказала, що ці спецслужби РФ нібито перебувають у відділенні А-Банк, і запропонувала йому підпалити будівлю за 800 гривень.

Чоловік погодився. Він облив бензином вхідні двері приміщення банку та підпалив їх, а також записав пожежу на відео. В результаті пожежі було пошкоджено сходинковий марш, вхідні двері, навіс та вмонтовані камери відеоспостереження. Збитки банку оцінили майже на 313 600 гривень.

Суд призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, але звільнив чоловіка від відбування основного покарання з випробуванням і встановив йому іспитовий строк тривалістю один рік і шість місяців.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами та отримував винагороду за шкоду українській інфраструктурі. Він здійснював підпали автомобілів, передавав дані про дислокацію підрозділів ЗСУ та заробляв на цьому по 500-700 доларів за завдання.

