На Хмельниччині чоловік підпалив банк, щоб боротись з "агентами РФ"

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області розглянув справу щодо чоловіка, який підпалив відділення А-Банку. Це сталось після того, як він спілкувався з незнайомцями в Telegram

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

23-річний житель Хмельниччини познайомився в Telegram із жінкою. Згодом йому подзвонила інша особа та заявила, що та жінка, з якою він напередодні познайомився, насправді працює на спецслужби РФ. Незнайомка також сказала, що ці спецслужби РФ нібито перебувають у відділенні А-Банк, і запропонувала йому підпалити будівлю за 800 гривень.

Чоловік погодився. Він облив бензином вхідні двері приміщення банку та підпалив їх, а також записав пожежу на відео. В результаті пожежі було пошкоджено сходинковий марш, вхідні двері, навіс та вмонтовані камери відеоспостереження. Збитки банку оцінили майже на 313 600 гривень.

Суд призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, але звільнив чоловіка від відбування основного покарання з випробуванням і встановив йому іспитовий строк тривалістю один рік і шість місяців.

