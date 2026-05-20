Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Симона Петлюры горел автомобиль Renault Laguna на польской регистрации. Спасатели ликвидировали пожар, однако огонь полностью уничтожил машину. К счастью, никто не пострадал.

Полицейские установили поджигателя. Им оказался 14-летний местный житель.

Как выяснили правоохранители, посреди ночи восьмиклассник, будучи пьяным, зашел на территорию стоянки и поджег чужой автомобиль. Огонь полностью охватил транспорт. После этого подросток вернулся домой.

Парень признался в содеянном. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины (преднамеренное уничтожение имущества, совершенное путем поджога).

Правоохранители устанавливают владельца уничтоженного авто. Известно, что иномарка зарегистрирована в Польше и последние несколько лет находилась на территории Украины.

