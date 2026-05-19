12:31  19 мая
В Киеве объявили подозрение мужчине, который избил и запугивал пистолетом охранника
11:10  19 мая
На Буковине при попытке побега в Молдову скончался киевлянин
09:10  19 мая
В Харькове осудили военного за отношения с 14-летней девочкой
UA | RU
UA | RU
19 мая 2026, 18:20

В Киеве иностранец клеил символику ВСУ на гражданские джипы и жег их по заказу РФ

19 мая 2026, 18:20
Читайте також українською мовою
Фото: Киевская городская прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Киеве правоохранители разоблачили и задержали иностранца, который за деньги от российских спецслужб занимался поджогами автомобилей

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews .

Правоохранители установили, что в начале марта подозреваемый прибыл в Украину в поисках подработок. Через Телеграмм он нашел работу, которая заключалась в поджоге автомобилей ВСУ по заказу спецслужб РФ. Впрочем, мужчина решил не искать именно автомобили военных, а собственноручно наклеивал символику ВСУ на гражданские внедорожники, а затем поджигал.

Таким образом в Парке Партизанской Славы подозреваемый поджег автомобиль "Cherry Tiggo 2", а на проспекте Григоренко - "Ssang Yong Rexton" бросив горючую смесь на капот.

Задержали поджигателя в съемной квартире, у него изъяли мобильный телефон с поличным со спецслужбами РФ.

При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева 24-летнему гражданину Грузии сообщено о подозрении в умышленном поджоге двух автомобилей (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Напомним, что в Киеве судили мужчину, который по заказу поджигал военные автомобили. В ближайшие годы он проведет за решеткой.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев поджог авто иностранец ВСУ РФ
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Никополе российские БПЛА дважды атаковали спасателей ГСЧС
19 мая 2026, 17:58
На Купянщине из-за удара БПЛА под завалами погибла женщина
19 мая 2026, 17:33
Двум военным РФ объявили подозрение за пытки людей в ямах в Киевской области
19 мая 2026, 17:13
Трех агентов РФ приговорили к 15 годам за поджоги и шпионаж
19 мая 2026, 16:54
В Харькове на ремонте дороги "потеряли" миллион
19 мая 2026, 16:45
На Харьковщине пьяный мужчина совершил сексуальное насилие над 8-летней девочкой
19 мая 2026, 16:42
В Ровенской области мужчина застрелил сожительницу и убил себя
19 мая 2026, 16:20
Вражеский удар по Прилукам: количество погибших увеличилось
19 мая 2026, 16:20
В Харькове мужчина избил женщину из-за замечаний о собаке
19 мая 2026, 15:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »