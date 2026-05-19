В Киеве иностранец клеил символику ВСУ на гражданские джипы и жег их по заказу РФ

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители разоблачили и задержали иностранца, который за деньги от российских спецслужб занимался поджогами автомобилей

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews .

Правоохранители установили, что в начале марта подозреваемый прибыл в Украину в поисках подработок. Через Телеграмм он нашел работу, которая заключалась в поджоге автомобилей ВСУ по заказу спецслужб РФ. Впрочем, мужчина решил не искать именно автомобили военных, а собственноручно наклеивал символику ВСУ на гражданские внедорожники, а затем поджигал.

Таким образом в Парке Партизанской Славы подозреваемый поджег автомобиль "Cherry Tiggo 2", а на проспекте Григоренко - "Ssang Yong Rexton" бросив горючую смесь на капот.

Задержали поджигателя в съемной квартире, у него изъяли мобильный телефон с поличным со спецслужбами РФ.

При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева 24-летнему гражданину Грузии сообщено о подозрении в умышленном поджоге двух автомобилей (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Напомним, что в Киеве судили мужчину, который по заказу поджигал военные автомобили. В ближайшие годы он проведет за решеткой.