29 мая 2026, 15:50

Воевал против своих под Новогродовкой: разоблачен предатель, дезертировавший из ВСУ

Фото иллюстративное
СБУ заочно сообщила о подозрении изменнику, который перешел на сторону оккупантов и восхвалял вооруженную агрессию против Украины

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews .

Военная контрразведка и следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на Кирилла Белоусова – бывшего контрактника одной из механизированных бригад ВСУ, перешедшего на сторону врага.

Как установило расследование, в январе 2023 года он оставил позиции украинских войск во время боев в Северодонецком районе Луганской области и присоединился к вооруженным группировкам РФ.

В рядах русских его назначили командиром так называемого добровольческого отряда и отправили воевать на Покровское направление.

Задокументировано, как в 2024 году злоумышленник принимал участие в штурмах оборонных линий Вооруженных сил Украины вблизи Новогродовки.

Кроме этого, Билоусов неоднократно давал интервью кремлевским пропагандистам, снимавшим заказные сюжеты на временно захваченной части территории Украины.

В ходе таких выступлений фигурант восхвалял вооруженную агрессию РФ и оккупационные группировки Южного военного округа страны-агрессора.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Белоусову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
  • ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории и/или в вооруженных формированиях государства-агрессора).

Напомним, что прокуроры Офиса Генерального прокурора в судах двух инстанций доказали вину 56-летнего гражданина Украины, который с 2014 года перешел на сторону врага и служил в силовом блоке оккупационной администрации в Луганской области.

