Полицейские задержали киевлянина, пытавшегося поджечь банковское отделение по улице Григория Сковороды в Подольском районе города. Сделать это ему помешали прохожие, вызвавшие правоохранителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следствие установило, что накануне парень познакомился в мессенджере с девушкой. После этого ему позвонили по телефону неизвестные, представились сотрудниками СБУ и заявили, что девушка работает на страну-агрессора. Чтобы избежать ответственности, псевдоправоохранитель предложил парню поджечь отделение банка, где якобы работает ее сообщник.

Киевлянин купил зажигалку, налил в бутылку бензин и пришел к банку, но совершить поджог не успел, поскольку его задержали.

Парню сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 УК Украины (неоконченное покушение на умышленное повреждение имущества путем поджога). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

