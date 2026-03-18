18 марта 2026, 08:23

На Хмельнитчине мужчина обстрелял дом бывшей девушки

Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Хмельницком районе правоохранители задержали 29-летнего мужчину, устроившего стрельбу по жилому дому после конфликта со своей бывшей девушкой

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 15 марта около 01:20 в селе Розсоша.

По предварительной информации, мужчина пришел в дом, где проживает его бывшая вместе с новым сожителем, чтобы выяснить отношения.

Между ними возник словесный спор. После этого женщина зашла в дом, а мужчина достал оружие и открыл огонь по дверям дома. Злоумышленник произвел около восьми выстрелов, после чего сел в автомобиль и покинул место происшествия.

Потерпевшая сразу сообщила об инциденте в полицию. Патрульные оперативно получили ориентировку, остановили автомобиль подозреваемого и вызвали следственно-оперативную группу.

Мужчину задержали. У него изъяли травматический пистолет, который был направлен на экспертизу.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Киеве будут судить мужчину, который сжег автомобиль нового избранника своей бывшей. Легковушка сгорел дотла, а сам злоумышленник получил ожоги руки. Обвинительный акт в отношении 49-летнего киевлянина передали в суд.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
