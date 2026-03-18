На Хмельнитчине мужчина обстрелял дом бывшей девушки

В Хмельницком районе правоохранители задержали 29-летнего мужчину, устроившего стрельбу по жилому дому после конфликта со своей бывшей девушкой

Об этом сообщила полиция области.

Отмечается, что инцидент произошел 15 марта около 01:20 в селе Розсоша.

По предварительной информации, мужчина пришел в дом, где проживает его бывшая вместе с новым сожителем, чтобы выяснить отношения.

Между ними возник словесный спор. После этого женщина зашла в дом, а мужчина достал оружие и открыл огонь по дверям дома. Злоумышленник произвел около восьми выстрелов, после чего сел в автомобиль и покинул место происшествия.

Потерпевшая сразу сообщила об инциденте в полицию. Патрульные оперативно получили ориентировку, остановили автомобиль подозреваемого и вызвали следственно-оперативную группу.

Мужчину задержали. У него изъяли травматический пистолет, который был направлен на экспертизу.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Киеве будут судить мужчину, который сжег автомобиль нового избранника своей бывшей. Легковушка сгорел дотла, а сам злоумышленник получил ожоги руки. Обвинительный акт в отношении 49-летнего киевлянина передали в суд.