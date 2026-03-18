18 березня 2026, 08:23

На Хмельниччині чоловік обстріляв будинок колишньої дівчини

Фото: Національна поліція
У Хмельницькому районі правоохоронці затримали 29-річного чоловіка, який влаштував стрілянину по житловому будинку після конфлікту зі своєю колишньою дівчиною

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, щоіІнцидент стався 15 березня близько 01:20 у селі Розсоша.

За попередньою інформацією, чоловік прийшов до будинку, де проживає його колишня разом із новим співмешканцем, щоби з'ясувати стосунки.

Між ними виникла словесна суперечка. Після цього жінка зайшла до будинку, а чоловік дістав зброю та відкрив вогонь по дверях помешкання. Зловмисник здійснив близько восьми пострілів, після чого сів до автомобіля та залишив місце події.

Потерпіла одразу повідомила про інцидент до поліції. Патрульні оперативно отримали орієнтування, зупинили автомобіль підозрюваного та викликали слідчо-оперативну групу.

Чоловіка затримали. В нього вилучили травматичний пістолет, який направили на експертизу.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше в Києві судитимуть чоловіка, який спалив автомобіль нового обранця своєї колишньої. Легковик згорів вщент, а сам зловмисник отримав опіки руки. Обвинувальний акт щодо 49-річного киянина передали до суду.

