В Одессе будут судить 33-летнего мужчину, который поджигал авто горожан и военных

Мужчина поджигал авто за вознаграждение. За совершенное ему грозит до 10 лет заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.

Правоохранители установили, что при поиске работы в одном из популярных мессенджеров одессит познакомился с неустановленным лицом, предложившим ему за денежное вознаграждение поджигать автомобили военнослужащих или премиумкласса гражданских граждан.

"Согласившись на противоправные заработки, мужчина фотографировал на улицах города автомобили, согласовывал их с куратором, а ночью обливал заранее приобретенной легковоспламеняющейся жидкостью, поджигал, снимал видеоотчет и убегал", – отмечают в полиции.

После последнего поджога полицейские задержали злоумышленника.

За умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, по предварительному сговору группой лиц, поджигателю грозит до 10 лет лишения свободы.

