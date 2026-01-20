09:00  20 января
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
08:22  20 января
От кассира к агенту ФСБ: продавец из Кировоградщины получил 15 лет за попытку диверсии
00:55  20 января
В Украине продолжают дорожать яйца: сколько теперь стоит штука
UA | RU
UA | RU
20 января 2026, 07:49

В Хмельницком женщина топором до смерти избила сожителя

20 января 2026, 07:49
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Хмельницком правоохранители задержали 27-летнюю женщину, которая топором нанесла тяжкие телесные повреждения своему 46-летнему сожителю. Мужчина умер в больнице

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что событие произошло 15 января около 23:10 в частном доме по ул. Каменецкий.

Во время ссоры женщина схватила топор и несколько раз ударила обухом сожителя, после чего ушла спать.

Лишь на следующее утро подозреваемая вызвала "скорую", когда мужчине стало плохо. Медики госпитализировали потерпевшего, однако спасти его не удалось.

Полиция задержала женщину и сообщила о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений с летальным исходом. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

На период расследования суд избрал подозреваемое заключение под стражу.

Напомним, ранее в Киеве 28-летний мужчина на глазах у связанного отца жестоко убил 89-летнюю бабушку , избивая ее чайником и задушив, а затем пытался убить собственную мать.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкий женщина сожитель сокира полиция топор подозрение убийство
Смертельная ссора в селе Житомирской области: полиция задержала подозреваемого
16 января 2026, 13:21
На Волыни муж жестоко убил свою жену
16 января 2026, 12:55
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Почти половина – дети: на Днепропетровщине растет заболеваемость ОРВИ
20 января 2026, 09:30
Отсутствовало несколько часов: военного со Львовщины оштрафовали на 8,5 тыс. грн
20 января 2026, 09:26
В Ровенской области в результате утренней атаки обесточены более 10 тысяч абонентов
20 января 2026, 09:21
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
20 января 2026, 09:00
Россияне атаковали Виннитчину: есть попадание в критическую инфраструктуру
20 января 2026, 08:56
Ночная атака на Киевщину: повреждены две АЗС, погиб мужчина
20 января 2026, 08:49
Левый берег Киева под ударом: пострадала женщина, повреждены дома и авто
20 января 2026, 08:36
Сутки без отбоя: Запорожская область под непрерывной воздушной тревогой
20 января 2026, 08:34
Из-за обстрелов в регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
20 января 2026, 08:27
От кассира к агенту ФСБ: продавец из Кировоградщины получил 15 лет за попытку диверсии
20 января 2026, 08:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »