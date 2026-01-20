В Хмельницком женщина топором до смерти избила сожителя

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Хмельницком правоохранители задержали 27-летнюю женщину, которая топором нанесла тяжкие телесные повреждения своему 46-летнему сожителю. Мужчина умер в больнице

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что событие произошло 15 января около 23:10 в частном доме по ул. Каменецкий.

Во время ссоры женщина схватила топор и несколько раз ударила обухом сожителя, после чего ушла спать.

Лишь на следующее утро подозреваемая вызвала "скорую", когда мужчине стало плохо. Медики госпитализировали потерпевшего, однако спасти его не удалось.

Полиция задержала женщину и сообщила о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений с летальным исходом. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

На период расследования суд избрал подозреваемое заключение под стражу.

