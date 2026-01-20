У Хмельницькому жінка сокирою до смерті побила співмешканця

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Хмельницькому правоохоронці затримали 27-річну жінку, яка сокирою завдала тяжких тілесних ушкоджень своєму 46-річному співмешканцю. Чоловік помер у лікарні

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія трапилася 15 січня близько 23:10 у приватному будинку на вул. Кам'янецькій.

Під час сварки жінка схопила сокиру і декілька разів вдарила обухом співмешканця, після чого пішла спати.

Лише наступного ранку підозрювана викликала "швидку", коли чоловікові стало погано. Медики госпіталізували потерпілого, проте врятувати його не вдалося.

Поліція затримала жінку та повідомила про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень з летальними наслідками. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

На період розслідування суд обрав підозрюваній тримання під вартою.

