Фото: полиция

ДТП произошло в среду, 3 декабря, около 16:45 в селе Гуменцы Каменец-Подольского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Местный житель, двигаясь на авто Renault Sandero, не учел дорожную обстановку, съехал с дороги и врезался в дерево.

От полученных травм 55-летний водитель скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 3 декабря в Одесской области 23-летний водитель легковушки не пропустил мотоцикл, двигавшийся во встречном направлении. В результате столкновения 16-летний мотоциклист и его 15-летний пассажир погибли на месте.