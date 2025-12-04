На Хмельниччині легковик врізався в дерево: водій загинув на місці
ДТП сталася в середу, 3 грудня, близько 16:45 години в селі Гуменці Кам'янець-Подільського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Місцевий житель, рухаючись на авто Renault Sandero, не врахував дорожньої обстановки, з'їхав з дороги та врізався в дерево.
Від отриманих травм 55-річний водій загинув на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, ввечері 3 грудня на Одещині 23-річний водій легковика не пропустив мотоцикл, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок зіткнення 16-річний мотоцикліст та його 15-річний пасажир загинули на місці.
