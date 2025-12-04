Фото: поліція

ДТП сталася в середу, 3 грудня, близько 16:45 години в селі Гуменці Кам'янець-Подільського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Місцевий житель, рухаючись на авто Renault Sandero, не врахував дорожньої обстановки, з'їхав з дороги та врізався в дерево.

Від отриманих травм 55-річний водій загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

