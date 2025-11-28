09:39  28 листопада
У Полтаві в річці виявили тіло зниклого 17-річного юнака
08:13  28 листопада
Втеча до Молдови на матраці: прикордонники врятували чоловіка з Дністра
07:06  28 листопада
Пожежа у Франківську: вогнеборці врятували семеро мешканців, серед них двоє дітей
UA | RU
UA | RU
28 листопада 2025, 08:48

На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: винуватця ДТП судитимуть

28 листопада 2025, 08:48
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці завершили розслідування за фактом ДТП, яка сталася у Хмельницькому районі 29 серпня цього року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Матеріали справи направлені до суду.

Винуватця ДТП судитимуть за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тяжкі тілесні ушкодження). Обвинуваченому загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, ДТП сталася 29 серпня поблизу села Климківці. Поліцейські оформлювали адмінматеріали за ДТП за участі 44-річного водія Renault Megane, коли в них в’їхав 61-річний водій вантажівки MAN з причепом.

Внаслідок зіткнення один поліцейський і водій Renault отримали тяжкі травми та наразі проходять лікування і реабілітацію, ще троє поліцейських отримали легкі травми.

Двоє службових авто поліції й Renault зазнали значних пошкоджень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Хмельницька область аварія ДТП постраждалі поліцейський суд
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Національний роумінг працюватиме й після війни – нардеп Олена Шуляк
28 листопада 2025, 12:26
"Чорна п'ятниця" для Єрмака
28 листопада 2025, 12:15
"Боріваж" не має відношення до Коломойського – почесний гендиректор терміналу
28 листопада 2025, 12:10
Видалення з баз даних інформації про ухилянтів: на Дніпропетровщині судитимуть організаторів афери
28 листопада 2025, 12:02
Росіяни продовжують рухатися в Запорізькій області: що відомо
28 листопада 2025, 11:55
У Києві на Троєщині чоловік, погрожуючи розправою, пограбував таксиста
28 листопада 2025, 11:51
Директор НАБУ: Міндіча оголосять у міжнародний розшук
28 листопада 2025, 11:46
На Вінниччині викрили мережу з реалізації рідин для електронних сигарет
28 листопада 2025, 11:37
В Одесі затримали чоловіка, який кілька років ґвалтував племінницю та фільмував це на відео
28 листопада 2025, 11:21
Росія під виглядом відпочинку хоче вивезти 400 дітей із Запорізької області
28 листопада 2025, 11:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Марія Берлінська
Всі блоги »