Фото: поліція

Правоохоронці завершили розслідування за фактом ДТП, яка сталася у Хмельницькому районі 29 серпня цього року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Матеріали справи направлені до суду.

Винуватця ДТП судитимуть за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тяжкі тілесні ушкодження). Обвинуваченому загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, ДТП сталася 29 серпня поблизу села Климківці. Поліцейські оформлювали адмінматеріали за ДТП за участі 44-річного водія Renault Megane, коли в них в’їхав 61-річний водій вантажівки MAN з причепом.

Внаслідок зіткнення один поліцейський і водій Renault отримали тяжкі травми та наразі проходять лікування і реабілітацію, ще троє поліцейських отримали легкі травми.

Двоє службових авто поліції й Renault зазнали значних пошкоджень.