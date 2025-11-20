Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Як встановили правоохоронці, 42-річний місцевий житель на подвір’ї односельців дістав запал ручної гранати, який внаслідок необережного поводження вибухнув у нього в руці.

Внаслідок детонації чоловік отримав травми. Після вибуху він повернувся додому та сам викликав "швидку". Постраждалого доставили до лікарні, де надали необхідну меддопомогу.

Потім поліцейські затримали чоловіка. Під час обшуку у його помешканні вилучили кілька десятків набоїв різного калібру: їх направили на експертизу.

Як з’ясувалося, 42-річний чоловік уже раніше потрапляв у поле зору правоохоронців: він притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини, а наразі в суді розглядається ще одне провадження – теж за незаконне поводження з боєприпасами.

Чоловіку оголосили нову підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Слідство триває.

Нагадаємо, у Чернігові 10-річний хлопчик, коли батьків не було вдома, взяв та розібрав боєприпас до стрілецької зброї – він здетонував. Через вибух дитина дістала травми, його госпіталізували.