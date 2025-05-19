В Запорожье волк сбежал из частного зоопарка и разгуливал по городу

фото: Нацполиция

Инцидент произошел на днях в Хортицком районе Запорожья. На улицах города хищника заметили местные жители. Животное вернули в частный зоопарк

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Запорожской области.

Оказалось, что хищное животное сбежало с частной территории, перепрыгнув через изгородь. Патрульные полицейские обнаружили местонахождение волка и ждали прибытия владелицы. Женщина забрала хищника в место постоянного содержания. Оказалось, что волк живет в частном вольере уже 11 лет.

"У его владелицы есть все необходимые разрешительные документы на содержание дикого животного", — говорится в сообщении.

К счастью, ни животное, ни горожане не пострадали.

Напомним, ранее в Ровенской области пограничники спасли раненого краснокнижного орлана-белохвоста.