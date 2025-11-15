14:21  15 листопада
15 листопада 2025, 14:19

На Хмельниччині шукають лева, який вибрався з вольєра зоопарку

15 листопада 2025, 14:19
У Хмельницькій області триває пошук лева, який вибрався з вольєра місцевого зоопарку

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

За повідомленнями медіа, тварина опинилася за межами території закладу, після чого адміністрація зоопарку звернулася за допомогою до правоохоронців.

Поліція разом із працівниками зоопарку прочісує навколишню місцевість.

Місцевих жителів закликають не наближатися до незнайомих тварин та повідомляти про будь-які можливі сліди хижака.

Загалом із зоопарку втекли два леви, але одного вже знайшли.

Нагадуємо, в Хортицькому районі Запоріжжя вовк, який утримувався в приватному зоопарку, втік і кілька годин розгулював містом. Місцеві жителі помітили хижака на вулицях, після чого його вдалося повернути назад до зоопарку.

