17:12  14 ноября
В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
UA | RU
UA | RU
14 ноября 2025, 16:15

В Хмельницкой области предприниматель хотел "заработать" на еде для военных: хотел поставлять военным дешевле питание

14 ноября 2025, 16:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области признал гражданина виновным в предложении и предоставлении неправомерной выгоды. Известно, что планировалось поставлять военным более дешевую продукцию

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Обвиняемый был начальником складского хозяйства частной компании. У этой компании был договор на поставку комплектов питания с Министерством обороны. В 2023 году предприниматель предложил офицеру отдела обеспечения ТЦК и СП неправомерную выгоду за подлог документов. Планировалось, что военная часть фактически будет получать более дешевую продукцию, чем указано в накладных.

Осенью 2023 года офицер должен был сделать замену в заявке таким образом, чтобы в подразделения ВСУ в течение недели поступало только 1/3 мясоконсервной продукции "гречка с говядиной", а остальные комплекты заменили более дешевыми товарами.

За это предприниматель передал офицеру 11 тысяч гривен. Расчет был такой: 5 гривен за килограмм замененной продукции. Однако оказалось, что военный уже обращался к руководству и правоохранителям. Так что предпринимателя сразу задержали.

Суд признал неправдивыми показания обвиняемого, что это была благотворительная помощь ВСУ, а предложение замены продукции он высказал в связи с претензиями военнослужащего по качеству. Мужчина получил наказание в виде двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее в октябре в Херсоне задержали на взятках трех работников ТЦК. Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
взятка военные Хмельницкая область
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
14 ноября 2025, 17:12
С начала года ГБР задержали почти 2 тыс. человек
14 ноября 2025, 16:13
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
14 ноября 2025, 16:04
Гуляйполе. Попрощайтесь с городом в Запорожском направлении
14 ноября 2025, 15:51
В Закарпатье осудили мужчину, который в соцсетях расхваливал российских оккупантов
14 ноября 2025, 15:35
На Буковине задержали правоохранителя, который "проводил" мужчин по лесным тропам в Румынию
14 ноября 2025, 15:29
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
14 ноября 2025, 15:12
Власть в изоляции: как закон и общество утратили влияние
14 ноября 2025, 15:10
В Украине рекордно выросло количество СОЧ
14 ноября 2025, 14:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »