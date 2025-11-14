Иллюстративное фото

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области признал гражданина виновным в предложении и предоставлении неправомерной выгоды. Известно, что планировалось поставлять военным более дешевую продукцию

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Обвиняемый был начальником складского хозяйства частной компании. У этой компании был договор на поставку комплектов питания с Министерством обороны. В 2023 году предприниматель предложил офицеру отдела обеспечения ТЦК и СП неправомерную выгоду за подлог документов. Планировалось, что военная часть фактически будет получать более дешевую продукцию, чем указано в накладных.

Осенью 2023 года офицер должен был сделать замену в заявке таким образом, чтобы в подразделения ВСУ в течение недели поступало только 1/3 мясоконсервной продукции "гречка с говядиной", а остальные комплекты заменили более дешевыми товарами.

За это предприниматель передал офицеру 11 тысяч гривен. Расчет был такой: 5 гривен за килограмм замененной продукции. Однако оказалось, что военный уже обращался к руководству и правоохранителям. Так что предпринимателя сразу задержали.

Суд признал неправдивыми показания обвиняемого, что это была благотворительная помощь ВСУ, а предложение замены продукции он высказал в связи с претензиями военнослужащего по качеству. Мужчина получил наказание в виде двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее в октябре в Херсоне задержали на взятках трех работников ТЦК. Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.