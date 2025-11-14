17:12  14 листопада
UA | RU
На Хмельниччині підприємець хотів "заробити" на їжі для військових: хотів постачати військовим дешевше харчування

14 листопада 2025, 16:15
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області визнав громадянина винуватим у пропозиції й наданні неправомірної вигоди. Відомо, що планувалось постачати військовим дешевшу продукцію

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Обвинувачений був начальником складського господарства приватної компанії. Ця компанія мала договір на постачання комплектів харчування із Міністерством оборони. У 2023 році підприємець запропонував офіцеру відділу забезпечення ТЦК та СП неправомірну вигоду за фальсифікацію документів. Планувалось, що військова частина фактично буде отримувати дешевшу продукцію, аніж зазначено в накладних.

Восени 2023 року офіцер мав зробити заміну в заявці таким чином, щоб до підрозділів ЗСУ протягом тижня надходило лише 1/3 мʼясо-консервної продукції "гречка з яловичиною", а решту комплектів замінили дешевшими товарами.

За це підприємець передав офіцеру 11 тисяч гривень. Розрахунок був такий: 5 гривень за один кілограм заміненої продукції. Проте виявилось, що військовий вже звертався до керівництва та правоохоронців. Тож підприємця одразу затримали.

Суд визнав неправдивими показання обвинуваченого, що це була благодійна допомога ЗСУ, а пропозицію заміни продукції він висловив у звʼязку із претензіями військовослужбовця щодо якості. Чоловік отримав покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше жовтні в Херсоні затримали на хабарях трьох працівників ТЦК. Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

