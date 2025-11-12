На Хмельниччині засудили військовослужбовця, який напідпитку на смерть збив велосипедиста

ілюстративне фото: з відкритих джерел

За матеріалами ДБР на 6 років засуджено посадовця військової служби правопорядку з Хмельниччини, який напідпитку на смерть збив велосипедиста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Трагедія трапилася 31 серпня 2024 року близько 20:50 неподалік села Гриців Шепетівського району. Військовий, перебуваючи поза службою за кермом власного авто, намагаючись здійснити обгін, виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив наїзд на 57-річного велосипедиста, що рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок наїзду велосипедист загинув на місці події, а водій з місця аварії втік.

За кілька годин після дорожньо-транспортної пригоди військовослужбовця ВСП затримали працівники ДБР та зафіксували у нього стан сп’яніння водія.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області визнав водія винним і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 5 років.

