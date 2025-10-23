Побили знайомого до смерті: у Хмельницькому суд виніс вирок двом молодикам

Фото: Національна поліція

У Хмельницькому суд визнав винними двох молодих чоловіків, які у лютому цього року жорстоко побили 45-річного чоловіка, від отриманих травм той згодом помер

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Подія сталася 10 лютого в одному з приватних будинків мікрорайону Дубово. Двоє місцевих жителів – 20 і 22 років –прийшли у гості до знайомого. Під час застілля між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Зловмисники жорстоко побили господаря і залишили його, не надавши допомоги.

Свідком події став третій гість, який викликав поліцію та швидку. Постраждалого госпіталізували, але через два тижні він помер у лікарні.

Поліцейські оперативно затримали нападників. Суд визнав їх винними та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі кожному.

Крім того, засуджені мають сплатити рідним загиблого понад 520 тисяч гривень моральної та матеріальної шкоди.

Нагадаємо, на Одещині суд засудив до 10 років позбавлення волі 24-річного чоловіка, який під час сварки вбив жінку, що опікувалася ним, як рідним сином. Експерти встановили, що смерть настала внаслідок численних переломів черепа, щелеп, ушкоджень мозку, грудної клітки й живота, а також масивної крововтрати.