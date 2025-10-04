Фото: поліція

ДТП сталася у пʼятницю, 3 жовтня, близько 21:40 у Шепетівці

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На перехресті вулиць Судилківська та Старокостянтинівське шосе 17-річний юнак на авто "ВАЗ 21093" не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та врізався в дерево.

Внаслідок аварії водій і двоє пасажирів – хлопці 17 та 18 років – отримали травми. Їх госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліцейські з’ясовують усі обставини події.

