На Хмельниччині легковик з підлітками врізався в дерево – усі в лікарні
ДТП сталася у пʼятницю, 3 жовтня, близько 21:40 у Шепетівці
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
На перехресті вулиць Судилківська та Старокостянтинівське шосе 17-річний юнак на авто "ВАЗ 21093" не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та врізався в дерево.
Внаслідок аварії водій і двоє пасажирів – хлопці 17 та 18 років – отримали травми. Їх госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліцейські з’ясовують усі обставини події.
Нагадаємо, вночі 4 жовтня в Одесі BMW врізався в дерево. Загинув 20-річний пасажир, 18-річний водій – у лікарні.
03 жовтня 2025
