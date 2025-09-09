Иллюстративное фото

Женщина обратилась в суд, объяснив, что ее сын считается пропавшим без вести. Он погиб неподалеку от села Роботино Запорожской области и эвакуировать его тело оттуда не удалось

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Жительница Хмельницкой области обратилась в суд. Она подала заявление об объявлении ее сына, военнослужащего, погибшим 24 июня 2024 года во время выполнения боевого задания.

Женщина рассказала, что военного со смертельным ранением нашли в одиночном блиндаже, в направлении которого враг вел огонь. Из-за интенсивных атак дронов эвакуировать тело военного так и не удалось. Сейчас он считался пропавшим без вести.

Мать объяснила, что объявление его умершим необходимо для получения предусмотренных законодательством выплат и урегулирования правовых вопросов. Суд постановил объявить ее сына умершим (погибшим) 20 августа 2024 года в районе села Роботино Запорожской области во время непосредственного участия в боевых действиях по защите Украины.

Напомним, ранее в Министерстве обороны изменили порядок выплат семьям погибших военных. Теперь первые три миллиона гривен должны выплачиваться сразу.