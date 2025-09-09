Ілюстративне фото

Жінка звернулась до суду, пояснивши, що її син вважається зниклим безвісти. Він загинув неподалік села Роботине Запорізької області й евакуювати його тіло звідти не вдалось

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Жителька Хмельницької області звернулась до суду. Вона подала заяву про оголошення її сина, військовослужбовця, загиблим 24 червня 2024 року під час виконання бойового завдання.

Жінка розповіла, що військового зі смертельними пораненнями знайшли в одиночному бліндажі, в напрямку якого ворог вів вогонь. Через інтенсивні атаки дронів евакуювати тіло військового так і не вдалось. Зараз він вважався зниклим безвісти.

Мати пояснила, що оголошення його померлим необхідне для отримання передбачених законодавством виплат і врегулювання правових питань. Суд постановив оголосити її сина померлим (загиблим) 20 серпня 2024 року в районі села Роботине Запорізької області під час безпосередньої участі у бойових діях із захисту України.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони змінили порядок виплат родинам загиблих військових. Тепер перші три мільйони гривень повинні виплачуватися одразу.