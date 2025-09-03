В Хмельницкой области в результате утренней атаки россиян погиб 45-летний мужчина
В среду, 3 сентября в результате российской атаки РФ в Хмельницкой области погиб мужчина
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин.
Во время утренней атаки мужчина находился в зоне вражеского удара. К сожалению, спасти его не удалось.
Погибшему было 45 лет.
Известно, что противовоздушная оборона сбила две ракеты и три беспилотника типа "Shahed". Еще один дрон был потерян из радаров.
Напомним, этой ночью на Хмельнитчине зафиксированы две атаки - одна ночь и еще одна утром. Силы противовоздушной обороны успешно работали, сбив немало враждебных целей.
В Хмельницкой области мотоцикл врезался в тягач: пострадали двое подростковВсе новости »
03 сентября 2025, 12:54Враг уничтожил 10 гаражей в Хмельницкой области, пожар охватил еще 5
03 сентября 2025, 10:39Россияне ночью запустили по Украине 150 дронов: есть попадания на 30 локациях
02 сентября 2025, 08:31
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
В Пекине микрофон случайно зафиксировал разговор Си и Путина о бессмертии
03 сентября 2025, 15:14В Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО
03 сентября 2025, 15:01Мифы о новом союзе Китая и России
03 сентября 2025, 14:59Дочь Фарион требует от подозреваемого многомиллионную компенсацию
03 сентября 2025, 14:49В Калуше во время обстрела в бомбоубежище родились двое детей
03 сентября 2025, 14:33В Тернопольской области с начала 2025 года полицейские разыскали 165 детей
03 сентября 2025, 14:25Завтра в Украине ожидается до +32, но кое-где пройдут грозы
03 сентября 2025, 13:59В Киеве во время проверки документов военнообязанный укусил полицейского
03 сентября 2025, 13:57Парламент вызвал главу Госфинмониторинга Филиппа Пронина на "ковер" из-за скандала с фортификациями
03 сентября 2025, 13:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все блоги »