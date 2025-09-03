В Хмельницкой области в результате утренней атаки россиян погиб 45-летний мужчина

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 3 сентября в результате российской атаки РФ в Хмельницкой области погиб мужчина

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин.

Во время утренней атаки мужчина находился в зоне вражеского удара. К сожалению, спасти его не удалось.

Погибшему было 45 лет.

Известно, что противовоздушная оборона сбила две ракеты и три беспилотника типа "Shahed". Еще один дрон был потерян из радаров.

Напомним, этой ночью на Хмельнитчине зафиксированы две атаки - одна ночь и еще одна утром. Силы противовоздушной обороны успешно работали, сбив немало враждебных целей.