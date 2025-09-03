На Хмельниччині внаслідок ранкової атаки росіян загинув 45-річний чоловік
У середу, 3 вересня внаслідок російської атаки РФ на Хмельниччині загинув чоловік
Як передає RegioNews, про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Під час ранкової атаки чоловік перебував у зоні ворожого удару. На жаль, врятувати його не вдалося.
Загиблому було 45 років.
Відомо, що протиповітряна оборона збила дві ракети та три безпілотники типу "Shahed". Ще один дрон було втрачено з радарів.
Нагадаємо, цієї ночі на Хмельниччині зафіксовано дві атаки – одну вночі та ще одну зранку. Сили протиповітряної оборони успішно працювали, збивши чимало ворожих цілей.
