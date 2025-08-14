В Хмельницкой области транспорт будет работать по-новому во время воздушных тревог

фото: vsim.ua

В Хмельницкой области изменили требования к реагированию общественного транспорта во время объявления воздушной тревоги

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на руководителя Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Тюрина.

"11 августа решением совета обороны области были внесены изменения в порядок реагирования городского общественного транспорта во время объявления воздушной тревоги, действовавшего с августа 2022 года", – написал он.

По словам Тюрина, на четвертом году войны каждый перевозчик и водитель давно должен знать, что означает сигнал "Воздушная тревога" и как следует действовать. Поэтому требования по действиям при наступлении угрозы не изменились. Водитель должен:

остановить транспортное средство возле ближайшей остановки или выбрать безопасное парковочное место;

проинформировать пассажиров о перечне ближайших укрытий;

дать пассажирам возможность пользоваться ими.

