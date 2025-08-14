На Хмельниччині транспорт працюватиме по-новому під час повітряних тривог

фото: vsim.ua

У Хмельницькій області змінили вимоги до реагування громадського транспорту під час оголошення повітряної тривоги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на керівника Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Тюріна.

"11 серпня рішенням ради оборони області було внесено зміни до порядку реагування міського громадського транспорту під час оголошення повітряної тривоги, який діяв з серпня 2022 року", - написав він.

За словами Тюріна, на четвертому році війни кожен перевізник та водій давно повинен знати, що означає сигнал "Повітряна тривога" та як потрібно діяти. Тому вимоги щодо дій в разі настання загрози не змінилися. Водій повинен:

зупинити транспортний засіб біля найближчої зупинки або обрати безпечне місце для паркування;

проінформувати пасажирів про перелік найближчих укриттів;

дати пасажирам можливість скористатися ними.

