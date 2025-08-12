Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

Во время отдыха на реке Днестр женщину на SUP-доске унесло течением далеко от берега. Из-за сильного течения она не могла самостоятельно вернуться.

Спасатели быстро добрались до женщины, подняли ее на борт лодки и доставили на берег. В медпомощи спасенная не нуждалась.

Напомним, в конце июля в Одессе троих подростков на надувном матрасе унесло в море. Инцидент произошел на пляже "Золотой берег". К счастью, спасатели вовремя заметили детей и вытащили их на берег.