Ілюстративне фото

На Хмельниччині судили жінку, яка купувала, зберігала та пересилала наркотики в місця позбавлення волі. Вона була співучасницею злочинної організації із пʼяти осіб, лідером якої був "смотрящий"за відділенням № 5 держустанови "Райківецька виправна колонія (№ 78)"

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

За даними слідства, "смотрящий" та ще один ув'язнений збирали гроші з засуджених. Потім вони використовували банківські картки на ім'я вищих осіб. Коли товар приходив до колонії, заборонені речовини розподіляли між "покупцями".

Обвинувачена ховала наркотики в їжі, одягу і побутових речах, які потім надсилала в колонію, вигадуючи імена відправників. Наприклад, таблетки "Бупропен ІС" вона подрібнювала і ховала у шов капюшона спортивної кофти, а згорток із подрібненими таблетками поклала в пакет із майонезом. Метадон жінка змішувала із м'ясним фаршем. При цьому канабіс ховався в пакетиках із чаєм.

Жінка визнала провину та уклала угоду про визнання винуватості. її засудили до 4 років та 6 місяців позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині викрили організовану групу, яка займалася збутом наркотиків, зброї та боєприпасів. Очолював угруповання раніше судимий житель Тернополя, який керував діями дев'ятьох спільників і налагодив канали постачання.