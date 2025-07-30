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В Закарпатье мужчина организовал схему по незаконной переправке военнообязанных за границу. С каждого клиента он просил 14-15 тысяч долларов

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Правоохранители задержали 25-летнего жителя Хустщины, причастного к незаконной переправке мужчин мобилизационного возраста через границу Украины в Румынию. Известно, что он сопровождал "клиентов" до приграничья. Откуда мужчины бежали в Румынию через реку. За свои услуги злоумышленник брал 14-15 тысяч долларов.

Злоумышленник был задержан, когда он пытался переправить за границу двух жителей Киевской области. Теперь мужчину поместили в изолятор временного содержания.

"Следователи отделения полиции №1 Береговского районного отдела уже сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная по корыстным мотивам. В то же время пограничники составили административные материалы в отношении двух военнообязанных по ст. 204-1 КУоАП", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили злоумышленников, продававших браки с женщиной с инвалидностью. Благодаря этому военнообязанные могли беспрепятственно уезжать за границу.