Хотів утекти з України на параплані: прикордонники затримали 48-річного хмельничанина

Фото: ДПСУ

48-річний житель Хмельниччини намагався перетнути кордон з Молдовою на параплані, купленому в інтернеті за 500 євро. Його затримали прикордонники Могилів-Подільського загону ще до старту

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Для "зльоту" він обрав поле поблизу держкордону та планував летіти без документів, навігації й будь-яких засобів безпеки — орієнтуючись "на око".

Політ, який міг завершитися трагедією, прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили ще до старту.

Чоловіка затримано та притягнуто до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік організував схему з незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. З кожного клієнта він просив 14-15 тисяч доларів. Зловмисника затримали, коли він намагався переправити за кордон двох жителів Київської області.