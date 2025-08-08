09:59  08 серпня
У Києві п'яний водій влетів у дерево: постраждали дві жінки
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
08 серпня 2025, 11:44

Хотів утекти з України на параплані: прикордонники затримали 48-річного хмельничанина

08 серпня 2025, 11:44
Фото: ДПСУ
48-річний житель Хмельниччини намагався перетнути кордон з Молдовою на параплані, купленому в інтернеті за 500 євро. Його затримали прикордонники Могилів-Подільського загону ще до старту

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Для "зльоту" він обрав поле поблизу держкордону та планував летіти без документів, навігації й будь-яких засобів безпеки — орієнтуючись "на око".

Політ, який міг завершитися трагедією, прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили ще до старту.

Чоловіка затримано та притягнуто до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік організував схему з незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. З кожного клієнта він просив 14-15 тисяч доларів. Зловмисника затримали, коли він намагався переправити за кордон двох жителів Київської області.

