Пока хозяин спал: в Хмельницком мужчина угнал микроавтобус и скрылся

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В Хмельницком 25-летнего мужчину подозревают в угоне микроавтобуса, а также краже мобильного телефона и кошелька у своего знакомого. После этого злоумышленник скрылся в Тернопольской области, где его задержали полицейские

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в ночь на 30 июля. К 23-летнему местному жителю в гости пришел знакомый. Мужчины вместе распивали алкоголь, после чего хозяин заснул. Этим воспользовался гость — он угнал у него мобильный телефон, кошелек с деньгами и ключи от микроавтобуса Volkswagen Transporter.

Похищенным авто подозреваемый пытался скрыться, однако транспортное средство сломалось. Тогда злоумышленник продал микроавтобус другому знакомому. После этого сел в такси и уехал в Тернопольскую область.

Утром потерпевший обнаружил кражу и обратился в полицию. Правоохранители установили личность подозреваемого и передали ориентировку коллегам. Уже в тот же день мужчину остановили патрульные в Тернопольской области. Его задержали.

Полиция изъяла угнанные автомобиль, кошелек и телефон.

Мужчине объявили подозрения сразу по двум статьям:

ч. 4 ст. 185 УК Украины – кража, совершенная в условиях военного положения;

ч. 1 ст. 289 УК Украины – незаконное завладение транспортным средством.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Житомирской области 18-летний парень похитил мусоровоз. Парень приехал в деревню по приглашению знакомого. Увидев грузовик с ключами в замке зажигания, решил "покататься".