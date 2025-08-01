Поки господар спав: у Хмельницькому чоловік украв мікроавтобус і зник

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У Хмельницькому 25-річного чоловіка підозрюють у викраденні мікроавтобуса, мобільного телефону та гаманця у свого знайомого. Після крадіжки зловмисник втік до Тернопільської області, де його затримали поліцейські

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався в ніч на 30 липня. До 23-річного місцевого мешканця в гості прийшов знайомий. Чоловіки разом розпивали алкоголь, після чого господар заснув. Цим скористався гість — він викрав у нього мобільний телефон, гаманець із грошима та ключі від мікроавтобуса Volkswagen Transporter.

Викраденим авто підозрюваний намагався втекти, однак транспортний засіб зламався. Тоді зловмисник продав мікроавтобус іншому знайомому. Після цього сів у таксі й поїхав до Тернопільської області.

Вранці потерпілий виявив крадіжку та звернувся до поліції. Правоохоронці встановили особу підозрюваного та передали орієнтування колегам. Уже того ж дня чоловіка зупинили патрульні в Тернопільській області. Його затримали.

Поліція вилучила викрадені автомобіль, гаманець і телефон.

Чоловікові оголосили підозри одразу за двома статтями:

ч. 4 ст. 185 КК України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 1 ст. 289 КК України — незаконне заволодіння транспортним засобом.

Слідчі дії тривають.

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