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01 серпня 2025, 16:25

Поки господар спав: у Хмельницькому чоловік украв мікроавтобус і зник

01 серпня 2025, 16:25
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Хмельницькому 25-річного чоловіка підозрюють у викраденні мікроавтобуса, мобільного телефону та гаманця у свого знайомого. Після крадіжки зловмисник втік до Тернопільської області, де його затримали поліцейські

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався в ніч на 30 липня. До 23-річного місцевого мешканця в гості прийшов знайомий. Чоловіки разом розпивали алкоголь, після чого господар заснув. Цим скористався гість — він викрав у нього мобільний телефон, гаманець із грошима та ключі від мікроавтобуса Volkswagen Transporter.

Викраденим авто підозрюваний намагався втекти, однак транспортний засіб зламався. Тоді зловмисник продав мікроавтобус іншому знайомому. Після цього сів у таксі й поїхав до Тернопільської області.

Вранці потерпілий виявив крадіжку та звернувся до поліції. Правоохоронці встановили особу підозрюваного та передали орієнтування колегам. Уже того ж дня чоловіка зупинили патрульні в Тернопільській області. Його затримали.

Поліція вилучила викрадені автомобіль, гаманець і телефон.

Чоловікові оголосили підозри одразу за двома статтями:

  • ч. 4 ст. 185 КК України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану;
  • ч. 1 ст. 289 КК України — незаконне заволодіння транспортним засобом.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на Житомирщині 18-річний хлопець викрав сміттєвоз. Хлопець приїхав у село на запрошення знайомого. Побачивши вантажівку з ключами в замку запалювання, вирішив "покататися".

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поліція алкоголь Хмельницький угон грабіж мікроавтобус
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