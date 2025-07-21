В Донецкой области оккупанты убили гражданского, ранены 6 человек
За прошедшие сутки российская армия убила одного мирного жителя Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
"За 20 июля россияне убили 1 жителя Донецкой области: в Славянске", — говорится в сообщении.
По имеющимся данным, еще шесть человек получили ранения.
Общее число жертв России в Донецкой области (3 370 погибших и 7 616 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, за прошедшие сутки россияне нанесли 579 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов есть разрушения, ранены трое гражданских.
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