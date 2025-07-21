В Донецкой области оккупанты убили гражданского, ранены 6 человек

иллюстративное фото: Нацполиция

За прошедшие сутки российская армия убила одного мирного жителя Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

"За 20 июля россияне убили 1 жителя Донецкой области: в Славянске", — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, еще шесть человек получили ранения.

Общее число жертв России в Донецкой области (3 370 погибших и 7 616 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.