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15 апреля 2025, 10:58

Трагедия на Житомирщине: под колесами поезда погиб пожилой мужчина

15 апреля 2025, 10:58
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фото: Национальная полиция
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Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины на железнодорожных путях

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 12 апреля. Дежурная на станции "Корнин" сообщила правоохранителям об обнаружении тела человека вблизи рельсовых путей.

Правоохранители установили, что погибший – 72-летний житель Киева.

Предварительно, электропоезд совершил наезд на мужчину, когда тот пересекал колеи. По словам родных, накануне мужчина отправился в дачный дом, который находится в Корнинской общине.

Следователи начали уголовное производство. Продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия.

Напомним, недавно в Киевской области пассажирский поезд сообщением Киев-Чоп сбил 48-летнего мужчину.

Ранее сообщалось, что в конце февраля в Фастовском районе под колесами поезда погибла 20-летняя девушка.

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