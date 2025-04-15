Трагедия на Житомирщине: под колесами поезда погиб пожилой мужчина
Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины на железнодорожных путях
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел 12 апреля. Дежурная на станции "Корнин" сообщила правоохранителям об обнаружении тела человека вблизи рельсовых путей.
Правоохранители установили, что погибший – 72-летний житель Киева.
Предварительно, электропоезд совершил наезд на мужчину, когда тот пересекал колеи. По словам родных, накануне мужчина отправился в дачный дом, который находится в Корнинской общине.
Следователи начали уголовное производство. Продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия.
Напомним, недавно в Киевской области пассажирский поезд сообщением Киев-Чоп сбил 48-летнего мужчину.
Ранее сообщалось, что в конце февраля в Фастовском районе под колесами поезда погибла 20-летняя девушка.