В Киеве мужчина напал на родного брата с молотком

фото: Национальная полиция

В Киеве правоохранители задержали мужчину, пытавшегося убить своего родного брата молотком

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции, передает RegioNews.

Отмечается, что между мужчинами возникла бытовая ссора, во время которой нападавший внезапно схватил молоток и стал избивать брата по голове.

Мужчина попытался скрыться на улице, однако родственник догнал его и продолжил наносить удары. Спасла потерпевшего его вмешавшаяся жена, остановившая правонарушителя.

Полицейские задержали злоумышленника с поличным. Потерпевшего медики госпитализировали с тяжелыми травмами головы.

Следователи сообщили нападающему о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина задушил свою жену. За убийство любимого киевлянину грозит до 15 лет тюрьмы