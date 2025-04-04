В Киеве мужчина напал на родного брата с молотком
В Киеве правоохранители задержали мужчину, пытавшегося убить своего родного брата молотком
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции, передает RegioNews.
Отмечается, что между мужчинами возникла бытовая ссора, во время которой нападавший внезапно схватил молоток и стал избивать брата по голове.
Мужчина попытался скрыться на улице, однако родственник догнал его и продолжил наносить удары. Спасла потерпевшего его вмешавшаяся жена, остановившая правонарушителя.
Полицейские задержали злоумышленника с поличным. Потерпевшего медики госпитализировали с тяжелыми травмами головы.
Следователи сообщили нападающему о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве мужчина задушил свою жену. За убийство любимого киевлянину грозит до 15 лет тюрьмы