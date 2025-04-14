На Хмельнитчине 18-летний мотоциклист насмерть сбил 11-летнего школьника и скрылся с места ДТП
ДТП произошло в воскресенье, 13 апреля, около 13:50 в селе Шаровечка Хмельницкого района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
На улице Центральной 18-летний водитель мотоцикла Loncin JL200-68F сбил 11-летнего мальчика, двигавшегося на электросамокате. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Водитель мотоцикла скрылся с места ДТП, но полицейские его разыскали и задержали. Мотоцикл изъяли.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании ему меры пресечения.
Напомним, 13 апреля на Буковине водительница Mercedes-Benz Е200 сбила 46-летнего мужчину. Он получил многочисленные травмы и умер при оказании ему медпомощи.