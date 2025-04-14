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ДТП произошло в воскресенье, 13 апреля, около 13:50 в селе Шаровечка Хмельницкого района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На улице Центральной 18-летний водитель мотоцикла Loncin JL200-68F сбил 11-летнего мальчика, двигавшегося на электросамокате. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Водитель мотоцикла скрылся с места ДТП, но полицейские его разыскали и задержали. Мотоцикл изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании ему меры пресечения.

Напомним, 13 апреля на Буковине водительница Mercedes-Benz Е200 сбила 46-летнего мужчину. Он получил многочисленные травмы и умер при оказании ему медпомощи.