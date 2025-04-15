02:35  15 апреля
В пик весенних праздников: в Украине может подорожать мясо - эксперт назвал, насколько
02:17  15 апреля
На Волыни мужчина взорвал себя гранатой в собственном авто
01:17  15 апреля
За границу за 8000 долларов: на Закарпатье пограничники сорвали побег в Румынию
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2025, 08:36

В Черкассах возле Днепра нашли тело мужчины: полиция устанавливает личность

15 апреля 2025, 08:36
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Черкассах полиция устанавливает личность мужчины, которого нашли мертвым рядом прибрежной полосы Днепра

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Так, 5 апреля в полицию поступило сообщение, что рядом с прибрежной полосой реки Днепр в Черкассах был обнаружен мужчина без признаков жизни.

Никаких личных документов или вещей, которые могли его идентифицировать, при себе у мужчины не было.

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь установить личность погибшего.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о личности этого мужчины, полицейские просят сообщить по телефону 102 или обратиться в ближайший отдел полиции.

Напомним, в Житомире мужчина сорвался с 30-метровой скалы. Его госпитализировали.

Ранее на Полтавщине в пруду обнаружили тело мужчины. Погибшего достали водолазы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черкассы полиция Днепр Тело мужчина идентификация
В Киевской области во время пожара погиб мужчина
15 апреля 2025, 00:55
В Житомирской области женщина погибла, врезавшись на телеге в электроопору
14 апреля 2025, 13:57
В Белой Церкви мужчину избили за замечание: нападающих могут посадить на 5 лет
14 апреля 2025, 07:32
Все новости »
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
Минус 1180 окупантов за сутки: в Генштабе рассказали о потерях врага
15 апреля 2025, 08:21
В Херсонской области россияне уничтожили авто с гуманитарным хлебом
15 апреля 2025, 07:49
Оккупанты нанесли более 500 ударов по Запорожской области
15 апреля 2025, 07:31
Спасал друзей: на Одещине мужчина угрожал винтовкой работникам ТЦК
15 апреля 2025, 07:17
Без угрозы с моря: российские ракетоносители не зафиксированы
15 апреля 2025, 06:58
Город-призрак: ВСУ показали, как выглядит разрушенный россиянами Торецк
15 апреля 2025, 06:35
В Сумской области уничтожили 90-килограммовую боевую часть российского беспилотника
15 апреля 2025, 06:12
На Прикарпатье на стоянке сгорели два автобуса
15 апреля 2025, 05:45
Бойцы бригады "Гарт" накрыли окупантов огнем на севере Харьковщины
15 апреля 2025, 05:23
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Все публикации »
Марианна Безуглая
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Все блоги »