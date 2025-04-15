В Черкассах возле Днепра нашли тело мужчины: полиция устанавливает личность

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В Черкассах полиция устанавливает личность мужчины, которого нашли мертвым рядом прибрежной полосы Днепра

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Так, 5 апреля в полицию поступило сообщение, что рядом с прибрежной полосой реки Днепр в Черкассах был обнаружен мужчина без признаков жизни.

Никаких личных документов или вещей, которые могли его идентифицировать, при себе у мужчины не было.

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь установить личность погибшего.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о личности этого мужчины, полицейские просят сообщить по телефону 102 или обратиться в ближайший отдел полиции.

Напомним, в Житомире мужчина сорвался с 30-метровой скалы. Его госпитализировали.

Ранее на Полтавщине в пруду обнаружили тело мужчины. Погибшего достали водолазы.