В Хмельницком ТЦК мужчина совершил самоубийство, когда проходил ВВК

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Трагедия произошла сегодня, 13 февраля, в здании Хмельницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)

Об этом сообщает Хмельницкий областной ТЦК и СП, сообщает RegioNews.

Отмечается, что после проверки военно-учетных документов мужчина был доставлен в ТЦК в Хмельницком для обновления учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) с целью определения степени пригодности к военной службе.

По предварительным данным, мужчина находился в розыске за нарушение военного учета. В ТЦК заверили, что "никакого физического или психологического насилия к военнообязанному не применялось".

"Во время прохождения военно-врачебной комиссии он совершил по отношению к себе действия суицидального характера. На месте, ему была предоставлена оперативная первая домедицинская помощь и вызвана карета скорой медицинской помощи. Однако, от массивного кровотечения последний умер в карете скорой помощи", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в Харькове на территории РТЦК и СП мужчина забрызгал газовым баллончиком и порезал ножом военнослужащего.

Ранее сообщалось, что адвокат из Запорожья сообщила о смерти мобилизованного сына, который должен был пройти ВВК. Она считает, что работники ТЦК применяли пытки.