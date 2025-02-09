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Во Львове представители ТЦК похитили преподавателя университета: мужчину нашли под Киевом с переломом черепа
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09 февраля 2025, 11:59

Во Львове представители ТЦК похитили преподавателя университета: мужчину нашли под Киевом с переломом черепа

09 февраля 2025, 11:59
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фото: facebook.com/vlad.kononov.186
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В окрестностях Киева обнаружили в критическом состоянии старшего лаборанта кафедры ядерной физики Львовского национального университета Ивана Франко Степана Бильченко. Накануне мужчину во Львове похитили работники ТЦК и СП, когда он шел на работу. Преподавателя направили пройти через два часа экспресс-ВВК

На странице в Facebook сообщил друг пострадавшего Владислав Кононов, передает RegioNews.

Степана Бильченко угнали работники ТЦК во Львове, в районе Стрыйского рынка, около 9:00. Мужчину заставить пройти ВВК через два часа.

"Доставили в Лычаковско-Железнодорожный ОРТЦК и СП якобы для обновления учетных данных. Однако его заставили пройти ВЛК всего за два часа, без должного медицинского осмотра! Большинство врачей он даже не посетил.

Степан страдает синдромом обструктивного апноэ сна (ОАС), однако комиссия заявила: "Если сейчас не беспокоит - значит, здоров". Его незаконно удерживали целый день, морально давили, запугивали, выписали повестку и заставили подписать документ, что он якобы прибыл по собственному вызову в 19:00", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у мужчины было два законных основания для отсрочки:

  1. Он работник Львовского национального университета имени Ивана Франко, где не один год работал старшим лаборантом кафедры ядерной физики, преподавая студентам практические и лабораторные занятия.
  2. Он проходил альтернативную службу по религиозным убеждениям и имел соответствующие документы, запрещающие ему брать оружие в руки.

Впоследствии преподавателя нашел мужчина на обочине трассы под Киевом с переломом черепа и отеком мозга. Пострадавший в критическом состоянии.

"Степан является светлым и добрым умным человеком, в трудные времена он всегда умел найти добрые слова поддержки, которые были наполнены мудростью, эмпатией, добротой и любовью. Я искренне сочувствую папе и маме, брату и сестре Степана".

Надеюсь, что ситуация наберет огласки и ответственные понесут наказание все ответственные и включая замахнувшихся и отобравших у Степана самое ценное, никто не заслуживает такого отношения! Огласка! Справедливость, Суд и привлечение виновных к ответственности! Мы не Россия ”, – подчеркнул друг потерпевшего.

Напомним, на днях на Буковине в помещении областного ТЦК скончался 32-летний мужчина. Перед этим он был приглашен в областной ТЦК и СП для уточнения военно-учетной информации.

Также сообщалось, что в начале февраля после задержания ТЦК и перевозки в воинскую часть скончался сын адвоката из Запорожья Людмилы Петровой.

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