08:59  13 лютого
Україна отримає від Нідерландів понад два десятка БТР для транспортування поранених
18:20  13 лютого
У Хмельницькому ТЦК чоловік скоїв самогубство, коли проходив ВЛК
17:42  13 лютого
У Києві продавали квартири прямо з мешканцями
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2025, 18:20

У Хмельницькому ТЦК чоловік скоїв самогубство, коли проходив ВЛК

13 лютого 2025, 18:20
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Трагедія сталася сьогодні, 13 лютого, в будівлі Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

Про це повідомляє Хмельницький обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

Зазначається, що після перевірки військово-облікових документів чоловіка доставили до ТЦК у Хмельницькому для оновлення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) з метою визначення ступеня придатності до військової служби.

За попередніми даними, чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку. У ТЦК запевнили, що "жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося".

"Під час проходження військово-лікарської комісії він вчинив по відношенню до себе дії суїцидального характеру. На місці, йому було надано оперативну першу домедичну допомогу та викликано карету швидкої медичної допомоги. Однак, від масивної кровотечі останній помер у кареті швидкої допомоги", – йдеться у повідомленні.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у Харкові на території РТЦК та СП чоловік забризкав газовим балончиком і порізав ножем військовослужбовця.

Раніше повідомлялося, що адвокатка із Запоріжжя повідомила про смерть мобілізованого сина, який мав пройти ВЛК. Вона вважає, що працівники ТЦК застосовували тортури.

смерть слідство Хмельницький НП мобілізація ТЦК суїцид ВЛК
У Чернігові чоловік напав на військового ТЦК: поліція затримала зловмисника
10 лютого 2025, 14:51
Вистрибнув з авто під час втечі: поліція розслідує травмування мобілізованого викладача зі Львова
09 лютого 2025, 15:15
У Львові представники ТЦК викрали викладача університету: чоловіка знайшли під Києвом із переломом черепа
09 лютого 2025, 11:59
Всі новини »
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
Ще одного викладача Університету Карпенка-Карого відсторонили від роботи після скарг студентів
13 лютого 2025, 19:01
Трагедія на Херсонщині: п'ятеро дітей провалилися під кригу
13 лютого 2025, 18:33
На Тернопільщині під колесами вантажівки загинув чотирирічний хлопчик
13 лютого 2025, 18:14
Що не так із планом з залучення у військо людей 18-24 років
13 лютого 2025, 18:05
Траса "Київ - Одеса" частково перекрита через масштабну ДТП: що відомо
13 лютого 2025, 18:03
Окупанти обстріляли селище на Харківщині: постраждала жінка
13 лютого 2025, 17:47
У Києві продавали квартири прямо з мешканцями
13 лютого 2025, 17:42
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
13 лютого 2025, 17:30
Знущався над літньою матір'ю: у Харкові пенсінерка звернулась до поліції через погрози власного сина
13 лютого 2025, 17:28
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Всі публікації »
Ростислав Павленко
Дмитро Марченко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »