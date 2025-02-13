У Хмельницькому ТЦК чоловік скоїв самогубство, коли проходив ВЛК

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Трагедія сталася сьогодні, 13 лютого, в будівлі Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

Про це повідомляє Хмельницький обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

Зазначається, що після перевірки військово-облікових документів чоловіка доставили до ТЦК у Хмельницькому для оновлення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) з метою визначення ступеня придатності до військової служби.

За попередніми даними, чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку. У ТЦК запевнили, що "жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося".

"Під час проходження військово-лікарської комісії він вчинив по відношенню до себе дії суїцидального характеру. На місці, йому було надано оперативну першу домедичну допомогу та викликано карету швидкої медичної допомоги. Однак, від масивної кровотечі останній помер у кареті швидкої допомоги", – йдеться у повідомленні.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у Харкові на території РТЦК та СП чоловік забризкав газовим балончиком і порізав ножем військовослужбовця.

Раніше повідомлялося, що адвокатка із Запоріжжя повідомила про смерть мобілізованого сина, який мав пройти ВЛК. Вона вважає, що працівники ТЦК застосовували тортури.