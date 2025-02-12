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12 февраля 2025, 13:25

Забрызгал газовым баллончиком и порезал ножом: в Харькове мужчина напал на сотрудника ТЦК

12 февраля 2025, 13:25
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фото: Нацполиция
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Инцидент произошел в среду, 12 февраля, в Харькове на территории РТЦК и СП. Правоохранители задержали нападавшего

Об этом сообщает Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, передает RegioNews.

"Во время нападения преступник использовал газовый баллончик и нанес военнослужащему Вооруженных Сил Украины ножевое ранение. На место происшествия направлены дополнительные экипажи полиции и кареты скорой помощи. Нападавший задержан сотрудниками Национальной полиции", – говорится в сообщении.

Пострадавшему военнослужащему была оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия.

В ТЦК подчеркивают, что за нападение, оскорбления, сопротивление или препятствование деятельности военнослужащих нарушители будут нести уголовную ответственность.

Напомним, вчера в одном из районов Ровенской области неизвестные мужчины напали на работников ТЦК во время проверки документов. Нападавших разыскивают правоохранители.

Харьков нападение скандал мобилизация ТЦК газовый баллон поножовщина ножевое ранение
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