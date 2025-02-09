Выпрыгнул из авто во время побега: полиция расследует травмирование мобилизованного преподавателя из Львова

иллюстративное фото: Нацполиция

Инцидент произошел 7 февраля на окраине Житомира. Солдат попытался сбежать при перемещении личного состава в учебный центр. Водители обнаружили потерпевшего прямо на трассе около 18:00

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области, передает RegioNews.

Речь идет о старшем лаборанте кафедры ядерной физики Львовского национального университета Иване Франко Степане Бильченко.

Обстоятельств травмирования мужчина медикам не объяснил, однако во время первоочередного общения с полицейскими отрицал причастность к этому посторонних лиц, что зафиксировано на патрульных боди-камеры.

Следователи установили, что потерпевший – 27-летний житель Львовщины, солдат одной из воинских частей. По словам коллег, мужчина скрылся во время перемещения личного состава из части, где он в тот день получил обмундирование, в тренинговый центр.

" Муж находился в кузове автомобиля, а во время движения авто выпрыгнул из него. Во время побега, вероятно, и получил указанные повреждения", - говорится в сообщении.

Врачи доставили травмированного в реанимационное отделение больницы, где у него были диагностированы тяжелые травмы головы. Пострадавший находится в больнице, его состояние оценивают как стабильное.

Следователи открыли уголовное производство. Полиция устанавливает все происшествия.

Напомним, друг потерпевшего заявил, что в окрестностях Киева в критическом состоянии обнаружили старшего лаборанта кафедры ядерной физики Львовского национального университета Ивана Франко Степана Бильченко. Накануне мужчину во Львове якобы похитили работники ТЦК и СП, когда он шел на работу. Преподавателя направили пройти ВВК через два часа.

Во Львовском ОТЦК и СП заявили, что не совершали никаких противоправных действий в отношении Степана Бильченко, которого ВВК сочла годным к военной службе в ВСУ.