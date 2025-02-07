фото: СБУ

Служба безопасности задержала агента РФ, который планировал заложить взрывчатку у пунктов базирования Сил обороны на территории города

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленник дистанционно получил задание от своего куратора по РФ в начале этого года.

Среди приоритетных целей неприятеля были запасные командные пункты и места постоянной дислокации подразделений ВСУ и Национальной гвардии Украины.

Чтобы найти место для скрытой установки взрывчатки, агент обходил местность и фиксировал геолокации с наибольшей концентрацией украинских военных.

При обнаружении таких объектов фигурант изучал его периметр на наличие "удобных" мест для закладки самодельного взрывного устройства (СВП).

В дальнейшем агент передавал куратору соответствующие координаты "согласования", чтобы затем получить инструкции по изготовлению СВП с механизмом удаленной активации по телефону.

СБУ сработала на опережение и задержала агента.

На месте задержания у фигуранта изъят мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, где он общался с российским куратором.

Агентом оказался 32-летний наркозависимый из областного центра.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ предотвратила диверсию российских спецслужб на объекте Укрзализныци в Одесской области. Двое агентов России пытались пустить с рельсов грузовой поезд на местной линии железнодорожного сообщения.

Ранее мы сообщали, что российский агент пытался взорвать поезд в Ровенской области.