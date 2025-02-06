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Суд признал виновной женщину, публиковавшую данные о местонахождении подразделения Нацгвардии. При этом в соцсетях она поддерживала российскую агрессию

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

Суд признал виновной жительницу Кривого Рога за распространение информации о расположении военных формирований и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Женщина отправится в тюрьму на 9 лет.

По данным следствия, женщина использовала свой аккаунт в запретной социальной сети для распространения сведений военного характера. В частности, предатель опубликовала данные о местонахождении личного состава подразделения Национальной гвардии Украины.

Также жительница Днепропетровской области в соцсетях активно поддерживала российских военных. В частности, она восхваляла диктатора Путина.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили фейковых волонтеров, которые помогали врагу. Они выдавали себя за зооволонтеров. Однако на самом деле выискивали, где находится личный состав Сил обороны, места стационарного лечения раненых украинских защитников.

Также сообщалось, что в Одессе задержан агент РФ, который следил за кораблями украинских военных. Известно, что он разведывал пункты базирования и маршруты движения кораблей ВСУ вблизи Одесского морпорта.