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06 февраля 2025, 13:55

В Одесской области двое юношей пытались пустить под откос грузовой поезд

06 февраля 2025, 13:55
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фото: СБУ
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СБУ предотвратила диверсию российских спецслужб на объекте Укрзализныци в Одесской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Двое агентов рф пытались пустить с рельсов грузовой поезд на местной линии железнодорожного сообщения. Фигуранты ночью начали разбирать часть колеи и вбивать в ее стыки металлическую арматуру. Агентов задержали на этом этапе подготовки диверсии.

Задержанными оказались двое местных жителей 17 и 18 лет, которые искали "легкие" деньги на тематических телеграм-каналах. Там их "увидел" и дистанционно завербовал представитель российских спецслужб, координировавший попытку теракта в Одесской области в январе этого года.

В СБУ напомнили, что тогда контрразведка СБУ задержала российскую агентку, готовившую синхронный подрыв админздания подразделения ВСУ и припаркованного рядом авто.

В случае совершения терактов и диверсии спецслужбы рф надеялись распространить панические настроения среди жителей региона и навредить транспортной логистике ВСУ.

Задержанным парням объявили подозрение. Они находятся под стражей.

Фигурантам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее российский агент пытался взорвать поезд в Ровенской области.

СБУ поезд железная дорога Одесская область агент рф
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