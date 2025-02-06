фото: СБУ

СБУ предотвратила диверсию российских спецслужб на объекте Укрзализныци в Одесской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Двое агентов рф пытались пустить с рельсов грузовой поезд на местной линии железнодорожного сообщения. Фигуранты ночью начали разбирать часть колеи и вбивать в ее стыки металлическую арматуру. Агентов задержали на этом этапе подготовки диверсии.

Задержанными оказались двое местных жителей 17 и 18 лет, которые искали "легкие" деньги на тематических телеграм-каналах. Там их "увидел" и дистанционно завербовал представитель российских спецслужб, координировавший попытку теракта в Одесской области в январе этого года.

В СБУ напомнили, что тогда контрразведка СБУ задержала российскую агентку, готовившую синхронный подрыв админздания подразделения ВСУ и припаркованного рядом авто.

В случае совершения терактов и диверсии спецслужбы рф надеялись распространить панические настроения среди жителей региона и навредить транспортной логистике ВСУ.

Задержанным парням объявили подозрение. Они находятся под стражей.

Фигурантам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее российский агент пытался взорвать поезд в Ровенской области.