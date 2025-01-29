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Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Хмельницкой области суд признал виновным 44-летнего мужчину в покушении на убийство сожительницы и соседа. Причиной стала ревность.

По данным следствия, в тот день обвиняемый вернулся домой и увидел свою сожительницу с соседом. Из-за ревности он бросился на них с топором. После содеянного он ушел из дома.

В результате 49-летняя женщина и 53-летний мужчина получили многочисленные травмы головы и туловища. Нападавшего приговорили к 10 годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепре мужчина убил 21-летнего парня и ранил женщину из-за ревности . Он приехал домой к знакомой, и увидел у нее в гостях другого мужчину. Не сдержав гнева злоумышленник открыл огонь из охотничьего нарезного карабина.

Также сообщалось, что в Киеве женщина зарезала мужчину из-за ревности . Ссора между ними произошла во время застолья: женщина схватила кухонный нож и нанесла жертве удар в спину.